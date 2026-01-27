Скидки
«Есть ощущение, что он может оказаться в аренде уже летом». Геркус — о Саусе в «Спартаке»

Комментарии

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о трансфере полузащитника Владислава Сауся из «Балтики» в московский «Спартак».

«Конкуренция огромная в «Спартаке». По позициям, пока не понимаем, где ему играть. Пусть он себя попробует. Есть ощущение, что он может оказаться в аренде уже летом. Как бы не снова в «Балтике». Но пожелаем ему всего наилучшего», — сказал Геркус в эфире «Матч ТВ».

Саусь выступал за «Балтику» с 2024-го. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Контракт между 22-летним игроком и клубом рассчитан до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

