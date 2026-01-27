Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Комментатор Трушечкин назвал неигровую причину трансфера Сауся из «Балтики» в «Спартак»

Комментатор Трушечкин назвал неигровую причину трансфера Сауся из «Балтики» в «Спартак»
Комментарии

Российский комментатор Роман Трушечкин поделился мнением о причинах трансфера полузащитника Владислава Сауся из «Балтики» в московский «Спартак». Контракт между 22-летним игроком и клубом рассчитан до лета 2030 года.

«Вообще история странная. Конечно, всплывает тема лимита, которая на всех на нас неотвратимо надвигается. Пять игроков только иностранных должно быть в команде в 2030 году. Соответственно сейчас уже, мне кажется, наши клубы начинают накапливать доморощенных игроков и, в последнюю очередь, смотрят о том, на какой позиции он играет вообще… Игрок под сборной, игрок обоймы сборной, значит, надо брать. А чем раньше, тем лучше. Не возьмёшь ты, возьмёт конкурент. Мне кажется, пока логика такая. Потому что действительно игроков, способных действовать на фланге в «Спартаке» сейчас перебор», — сказал Геркус в эфире «Матч ТВ».

Саусь выступал за «Балтику» с 2024-го. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Материалы по теме
«Есть ощущение, что он может оказаться в аренде уже летом». Геркус — о Саусе в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android