Комментатор Трушечкин назвал неигровую причину трансфера Сауся из «Балтики» в «Спартак»

Российский комментатор Роман Трушечкин поделился мнением о причинах трансфера полузащитника Владислава Сауся из «Балтики» в московский «Спартак». Контракт между 22-летним игроком и клубом рассчитан до лета 2030 года.

«Вообще история странная. Конечно, всплывает тема лимита, которая на всех на нас неотвратимо надвигается. Пять игроков только иностранных должно быть в команде в 2030 году. Соответственно сейчас уже, мне кажется, наши клубы начинают накапливать доморощенных игроков и, в последнюю очередь, смотрят о том, на какой позиции он играет вообще… Игрок под сборной, игрок обоймы сборной, значит, надо брать. А чем раньше, тем лучше. Не возьмёшь ты, возьмёт конкурент. Мне кажется, пока логика такая. Потому что действительно игроков, способных действовать на фланге в «Спартаке» сейчас перебор», — сказал Геркус в эфире «Матч ТВ».

Саусь выступал за «Балтику» с 2024-го. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.