Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Жироны» оценил дебют тер Штегена за клуб

Тренер «Жироны» оценил дебют тер Штегена за клуб
Комментарии

Главный тренер «Жироны» Мичел Санчес оценил дебют голкипера Марк-Андре тер Штегена в матче 21-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (1:1).

Испания — Примера . 21-й тур
26 января 2026, понедельник. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
1 : 1
Хетафе
Хетафе
0:1 Васкес – 59'     1:1 Рейс – 90+4'    

«Мне повезло иметь трех великолепных вратарей. Он провёл фантастический дебют, его стиль игры обладает редкими для профессионального футбола качествами, отличной работой ног и умением всегда двигаться вперёд», — приводит слова Мичела Sport.es.

«Жирона» 21 января объявила о переходе вратаря Марка-Андре тер Штегена из «Барселоны» на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона.

Тер Штеген выступает за «Барселону» с 2014 года. В её составе немецкий голкипер выигрывал Лигу чемпионов и шесть раз становился чемпионом Испании.

Материалы по теме
Тер Штеген выступил с эмоциональным заявлением на фоне ухода из «Барселоны»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android