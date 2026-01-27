Тренер «Жироны» оценил дебют тер Штегена за клуб

Главный тренер «Жироны» Мичел Санчес оценил дебют голкипера Марк-Андре тер Штегена в матче 21-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (1:1).

«Мне повезло иметь трех великолепных вратарей. Он провёл фантастический дебют, его стиль игры обладает редкими для профессионального футбола качествами, отличной работой ног и умением всегда двигаться вперёд», — приводит слова Мичела Sport.es.

«Жирона» 21 января объявила о переходе вратаря Марка-Андре тер Штегена из «Барселоны» на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона.

Тер Штеген выступает за «Барселону» с 2014 года. В её составе немецкий голкипер выигрывал Лигу чемпионов и шесть раз становился чемпионом Испании.