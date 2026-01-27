Олег Романцев высказался о назначении Хуана Карседо на пост главного тренера «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев оценил назначение Хуана Карседо на пост тренера «красно-белых».

«Хотелось бы узнать, в первую очередь, какие задачи перед ним стоят. Если как перед Абаскалем, когда он говорил, что приехал получать опыт, тогда неправильно. Если конкретные задачи – хотелось бы узнать их и пожелать ему выполнить эти задачи. Если он готов выполнять эти задачи, и мы будем видеть, что эти задачи выполняются, по крайней мере шаги в этом направлении делаются, то конечно будем рады, тогда значит угадали», — сказал Романцев эфире программы «Спартак Шоу».

Напомним, Хуан Карседо возглавил «Спартак» в январе 2026 года. Испанец подписал контракт до лета 2028 года. Ранее он работал в кипрском «Пафосе».