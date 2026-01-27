Скидки
Главная Футбол Новости

Аршавин рассказал, как «Спартак» будет использовать Сауся после перехода из «Балтики»

Комментарии

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о трансфере полузащитника Владислава Сауся из «Балтики» в московский «Спартак», а также его возможной позиции в стане красно-белых.

«Он перешёл в большой клуб, его карьера движется вверх. В детском футболе он играл атакующего игрока. Сначала десятку, затем правого полузащитника. Для большого футбола он пригодился в качестве крайнего защитника. Его выносливость и быстрая скорость подошли Талалаеву. Там он играл в пять защитников, в «Спартаке» их будет четыре. Здесь могут возникнуть нюансы, но если что‑то не получится в обороне, то он всегда может сыграть справа или в центре полузащиты», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» объявил о переходе Сауся 26 января. Контракт между 22-летним игроком и клубом рассчитан до лета 2030 года. В текущем сезоне футболист принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Новости. Футбол
