«Зенит» в своём алгоритме существует». Геркус отреагировал на трансферы Кассьерры и Джона

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением об уходе нападающего Матео Кассьерры из «Зенита» в «Атлетико Минейро» и вероятном трансфере полузащитника «Ред Булл Брагантино» Джона Джона в стан сине-бело-голубых.

«Уход Кассьерры? Мне кажется, это никак не связано с лимитом [на легионеров]. Приходы и уходы бразильцев в «Зените» это просто как явление природы, как приход и уход зимы. Это нормально. Сейчас там очередного подписали, насколько я слышал, Джона Джона. Ну, «Зенит» в своём алгоритме существует. Ничего не меняется», — сказал Геркус в эфире «Матч ТВ».

Кассьерра перешёл в «Зенит» из «Сочи» летом 2022 года. За этот период форвард принял участие в 127 матчах во всех турнирах, в которых отметился 49 голами и 23 результативными передачами.