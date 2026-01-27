Писарев рассказал, какая конфигурация в атаке у Семака в «Зените» после ухода Кассьерры

Тренер сборной России Николай Писарев прокомментировал конфигурацию игроков в атаке «Зенита» при главном тренере Сергее Семаке после ухода форварда Матео Кассьерры.

«Последние игры Луис Энрике играл же нападающего, потому что у Глушенкова теперь правая бровка, где сначала Энрике и начинал. Слева ему неудобно, там Педро, скорее всего, и Мостовой есть. 30-миллионный Луиса Энрике, игрок сборной Бразилии… Конечно, он должен играть. Он может играть центрального нападающего, он это делал. Слева ему очень сложно, справа — Глушенков. Максим левша, такой же, как и Энрике, он убирает в середину, чтобы пробить левой. Они оба на эту позицию, но так, чтобы найти обоим место, бразилец будет играть, как я вижу, именно нападающего. Глушенков будет слева, а справа Педро или Мостовой. Вот такая конфигурация у Семака в голове, я думаю», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» ушёл на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко.