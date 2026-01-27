Скидки
Аршавин оценил ситуацию в «Балтике» после перехода Сауся в «Спартак»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о ситуации в «Балтике» после ухода защитника Владислава Сауся в московский «Спартак», а также его возможной позиции в стане красно-белых.

«Мне кажется, что «Балтика» должна быть готова, что при хороших результатах из неё будут уходить игроки. Андрей Талалаев наверняка уже нашёл футболиста, который ему подойдёт. Это рабочие моменты для такого клуба», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» объявил о переходе Сауся вчера, 26 января. Контракт между 22-летним игроком и клубом рассчитан до лета 2030 года. Калининградцы на данный момент находятся на предсезонных сборных. В следующей игре подопечные Андрея Талалаева встретятся с «Челябинском» (5 февраля).

