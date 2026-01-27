Скидки
18-летний воспитанник «Барселоны» впервые прокомментировал свой трансфер в «ПСЖ»

Воспитанник «Барселоны» Дро Фернандес поделился эмоциями от перехода во французский «Пари Сен-Жермен».

«Я рад и горжусь переходом в «ПСЖ». Это важный момент для меня и моей семьи. Клуб знаком мне с детства, здесь выступали многие легенды. Сейчас я настроен и готов отдавать все силы в этой футболке», — приводит слова Фернандеса пресс-служба парижан.

18-летний испанский футболист подписал контракт с французским клубом до 2030 года. Игрок будет выступать за парижан под 27-м номером. Фернандес прошёл все стадии академии «Барселоны» и в 2025 году добрался до основной команды. В нынешнем сезоне на его счету пять матчей за сине-гранатовых, в которых он отметился одной результативной передачей.

