Романцев – о «Спартаке»: врагов у нас очень много с каждым годом появляется
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев призвал болельщиков клуба объединиться.

«Мнения болельщиков по Карседо разделились? Ну не надо делиться, очень хотелось, чтобы мы все объединились. Вот эта разношерстность, вот этой разношорстности только враги наши радуются, а врагов у нас очень много с каждым годом появляется, всё больше и больше», — сказал Романцев эфире программы «Спартак Шоу».

В январе «Спартак» объявил о назначении Хуана Карседо на пост главного тренера. На зимний перерыв столичный клуб ушёл на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 29 очков.

