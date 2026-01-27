Семшов назвал позицию, которую нужно усилить «Зениту» за счёт трансферов

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о ситуации в санкт-петербургском «Зените», поделившись мнением о позиции, которую команде нужно усилить за счёт трансферов.

«Нужен центральный нападающий. В остальных линиях команда укомплектована. Два состава у команды есть — кроме этой позиции», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

Ранее сине-бело-голубые продали двух форвардов Матео Кассеьерру в «Атлетико Минейро» и Луисано Гонду в ЦСКА. Единственным профильным форвардом в первой команде бело-голубых сейчас является Александр Соболев. Напомним, «Зенит» ушёл на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги.

