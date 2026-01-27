Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семшов назвал позицию, которую нужно усилить «Зениту» за счёт трансферов

Семшов назвал позицию, которую нужно усилить «Зениту» за счёт трансферов
Комментарии

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о ситуации в санкт-петербургском «Зените», поделившись мнением о позиции, которую команде нужно усилить за счёт трансферов.

«Нужен центральный нападающий. В остальных линиях команда укомплектована. Два состава у команды есть — кроме этой позиции», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

Ранее сине-бело-голубые продали двух форвардов Матео Кассеьерру в «Атлетико Минейро» и Луисано Гонду в ЦСКА. Единственным профильным форвардом в первой команде бело-голубых сейчас является Александр Соболев. Напомним, «Зенит» ушёл на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги.

Материалы по теме
Писарев рассказал, какая конфигурация в атаке у Семака в «Зените» после ухода Кассьерры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android