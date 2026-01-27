Скидки
Романцев объяснил, почему «Спартак» не завоевал титулов при Карпине

Комментарии

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал, почему клуб не завоёвывал титулов под руководством Валерия Карпина.

«Меня Карпин приглашал на свои тренировки, когда работал в «Спартаке». Через полчаса тренировка, мы сидим с Валерием Георгиевичем разговариваем, я спускаюсь, смотрю, сетка с мячами, думаю почему-то не вышли ещё. Выхожу, смотрю, а они на лавке все футболисты сидят. Но я понял сразу, что с этим составом ничего не выиграешь», — сказал Романцев эфире программы «Спартак Шоу».

Напомним, Валерий Карпин возглавлял «Спартак» в периоды с 2009 по 2012 и с 2012 по 2014 год. За это время он дважды приводил клуб к серебряным медалям чемпионата России по футболу.

