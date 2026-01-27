Принадлежащий «Реалу» Эндрик сделал заявление о Лиге 1 после четырёх голов за «Лион»

Форвард «Лиона» Эндрик прокомментировал победу над «Метцем» (5:2) в матче 19-го тура Лиги 1, в котором он оформил хет-трик, а также высказался о своём переходе во французский клуб.

«Это мой первый хет-трик в карьере, поэтому эмоции просто переполняют. Я очень рад и понимаю, что этот матч запомнится мне надолго. Мяч с этой игры обязательно оставлю себе — для меня это особенный момент.

Французский чемпионат мне нравится. Лига 1 — очень мощный турнир, здесь много силовой борьбы и высокой интенсивности, и именно такой футбол мне по душе.

Я не считаю переход в «Лион» ошибкой. Моя жизнь никогда не была простой, но я привык справляться с трудностями. Сохранять уверенность мне помогает поддержка людей, которые всегда рядом со мной.

Это лишь начало моего пути здесь. Мне давно говорили, что «Лион» — сильная команда, и сейчас я сам в этом убеждаюсь. У клуба действительно высокий уровень», — приводит слова Эндрика ESPN.

19-летний бразилец перебрался в «Лион» в зимнее трансферное окно на правах аренды из мадридского «Реала».

В трёх матчах в стартовом составе нападающий забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.

