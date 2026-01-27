Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алонсо для прихода в клуб просит у «Ливерпуля» купить 4 звёздных игроков — Indykaila New

Алонсо для прихода в клуб просит у «Ливерпуля» купить 4 звёздных игроков — Indykaila New
Комментарии

Хаби Алонсо обозначил свои требования «Ливерпулю» на случай возможного назначения главным тренером команды, сообщает Indykaila New.

По информации источников, испанский специалист дал понять руководству мерсисайдского клуба, что в случае начала сотрудничества рассчитывает на серьёзное усиление состава. В список желаемых игроков Алонсо вошли защитник Микки ван де Вен из «Тоттенхэма», полузащитник Адам Уортон из «Кристал Пэлас», а также атакующие футболисты Брэдли Баркола из «ПСЖ» и Майкл Олисе из «Баварии».

Ранее сообщалось, что представители «Ливерпуля» провели первые положительные контакты с Алонсо и он не прочь прийти в команду.

Салах отказался общаться с прессой после победы «Ливерпуля»

Материалы по теме
«Ливерпуль» потратил рекордные деньги летом. Но клубу снова необходимы топ-трансферы!
«Ливерпуль» потратил рекордные деньги летом. Но клубу снова необходимы топ-трансферы!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android