Алонсо для прихода в клуб просит у «Ливерпуля» купить 4 звёздных игроков — Indykaila New

Хаби Алонсо обозначил свои требования «Ливерпулю» на случай возможного назначения главным тренером команды, сообщает Indykaila New.

По информации источников, испанский специалист дал понять руководству мерсисайдского клуба, что в случае начала сотрудничества рассчитывает на серьёзное усиление состава. В список желаемых игроков Алонсо вошли защитник Микки ван де Вен из «Тоттенхэма», полузащитник Адам Уортон из «Кристал Пэлас», а также атакующие футболисты Брэдли Баркола из «ПСЖ» и Майкл Олисе из «Баварии».

Ранее сообщалось, что представители «Ливерпуля» провели первые положительные контакты с Алонсо и он не прочь прийти в команду.

