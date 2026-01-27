Винисиус сообщил «Реалу», что готов покинуть клуб. «ПСЖ» следит за игроком — El Nacional

По информации El Nacional, Винисиус Жуниор дал понять руководству «Реала», что в случае, если вопрос с продлением контракта не будет решён до апреля, он готов покинуть клуб.

Сообщается, что парижский «ПСЖ» во главе с Нассером Аль-Хелаифи проявляет большой интерес к бразильскому нападающему. По слухам, Винисиус рассчитывает на зарплату около € 30 млн.

Винисиус Жуниор перешёл в «Реал» Мадрид из «Фламенго» в 2018 году за € 45 млн. В текущем сезоне он провёл 31 матч за «сливочных», забив семь голов и отдав 11 результативных передач. Действующий контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан до лета 2027 года, а его рыночная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет € 150 млн.

Фанаты «Атлетико» скандируют расистские кричалки про Винисиуса