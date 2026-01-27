Тренер «Ромы» Гасперини: в Риме нельзя играть в футбол? Я с этим не согласен

Тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини высказал мнение о футбольной атмосфере в Риме, опровергнув утверждения о том, что в столице Италии сложно выступать.

«В детстве я болел за «Ювентус», и моим кумиром был [Энрике Омар] Сивори. Мы все пытались ему подражать. Трудно сказать, кто лучший игрок; раньше мы видели их реже. Вокруг игрока было много наклеек и идеологии, и его чрезмерно выделяли. Теперь же их можно увидеть в любой ситуации. В Риме всё по-другому; это очень большой город с определённым процентом болельщиков «Лацио» и большим количеством болельщиков «Ромы». Здесь есть чувство принадлежности к городу, которое трудно найти где-либо ещё. Если вы поедете в Милан, я с таким же успехом могу оказаться в другом большом городе. Это другой вид привязанности. Мне всегда говорили, что в Риме нельзя играть в футбол, потому что это сложно, но я не согласен», — приводит слова Гасперини журналист Альфредо Педулла на своём сайте.

«Рома» после 22 туров чемпионата Италии занимает четвёртое место в турнирной таблице с 43 очками. Лидирует «Интер», у которого 52 очка.