Константин Генич: у Арбелоа была сумасшедшая первая неделя в «Реале»

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о главном тренере мадридского «Реала» Альваро Арбелоа. Испанский специалист возглавил команду после ухода Хаби Алонсо.

«У него была сумасшедшая неделя. Сразу же Кубок Испании и вылет от «Альбасете», дальше сложнейший матч чемпионата с «Леванте», где они просто мучились, не знали, что делать. После замены задвигались, как будто скинули оковы, зашевелились. Всё зашибись стало. Ну и здесь (в Лиге чемпионов «Реал» обыграл «Монако» 6:1. — Прим. «Чемпионата») соперник был совсем уж подходящий, чтобы его размазать и чтобы такое вот величие «Реала» [показать].

И вот у Арбелоа просто неделя, где для него всё было впервые. И я думаю, почему вот Винисиус подбежал к нему обниматься? Это ещё и демонстративно такая фигня, что, знаешь, как будто мы Арбелоа поддержали, но довольны тем, что Алонсо свалил», — сказал Генич в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».