Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Константин Генич: у Арбелоа была сумасшедшая первая неделя в «Реале»

Константин Генич: у Арбелоа была сумасшедшая первая неделя в «Реале»
Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о главном тренере мадридского «Реала» Альваро Арбелоа. Испанский специалист возглавил команду после ухода Хаби Алонсо.

«У него была сумасшедшая неделя. Сразу же Кубок Испании и вылет от «Альбасете», дальше сложнейший матч чемпионата с «Леванте», где они просто мучились, не знали, что делать. После замены задвигались, как будто скинули оковы, зашевелились. Всё зашибись стало. Ну и здесь (в Лиге чемпионов «Реал» обыграл «Монако» 6:1. — Прим. «Чемпионата») соперник был совсем уж подходящий, чтобы его размазать и чтобы такое вот величие «Реала» [показать].

И вот у Арбелоа просто неделя, где для него всё было впервые. И я думаю, почему вот Винисиус подбежал к нему обниматься? Это ещё и демонстративно такая фигня, что, знаешь, как будто мы Арбелоа поддержали, но довольны тем, что Алонсо свалил», — сказал Генич в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Генич определил главную сенсацию в 7-м туре Лиги чемпионов УЕФА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android