Генич оценил победу «Реала» над «Монако» в Лиге чемпионов

Футбольный комментатор Константин Генич высказался по итогам матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между мадридским «Реалом» и «Монако» (6:1). Встреча состоялась неделю назад, игру принимал стадион «Сантьяго Бернабеу».

«Согласитесь, что, блин, они попали под дохлый «Монако», который летит всем подряд и играет в провокационный футбол, и «Реалу» [было] очень легко всё это вскрыть. Тем более что Арбелоа подобрал очень правильный состав. Поэтому сейчас всё хорошо. Но главное испытание у «Реала», как бы банально это ни звучало, впереди», — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице общего этапа ЛЧ занимает «Арсенал». На втором месте расположилась «Бавария», на третьем — мадридский «Реал».