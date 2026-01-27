Скидки
Генич оценил победу «Реала» над «Монако» в Лиге чемпионов

Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич высказался по итогам матча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между мадридским «Реалом» и «Монако» (6:1). Встреча состоялась неделю назад, игру принимал стадион «Сантьяго Бернабеу».

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
6 : 1
Монако
Монако, Монако
1:0 Мбаппе – 5'     2:0 Мбаппе – 26'     3:0 Мастантуоно – 51'     4:0 Керер – 55'     5:0 Винисиус Жуниор – 63'     5:1 Тезе – 72'     6:1 Беллингем – 80'    

«Согласитесь, что, блин, они попали под дохлый «Монако», который летит всем подряд и играет в провокационный футбол, и «Реалу» [было] очень легко всё это вскрыть. Тем более что Арбелоа подобрал очень правильный состав. Поэтому сейчас всё хорошо. Но главное испытание у «Реала», как бы банально это ни звучало, впереди», — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице общего этапа ЛЧ занимает «Арсенал». На втором месте расположилась «Бавария», на третьем — мадридский «Реал».

