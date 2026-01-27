Скидки
Все новости
Экс-президент ФИФА Блаттер поддержал бойкот матчей ЧМ-2026 в США из-за политики Трампа

Комментарии

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер поддержал призыв к бойкоту матчей чемпионата мира по футболу 2026 года в США. Он сослался на поведение президента Дональда Трампа и его администрации как внутри страны, так и за рубежом. Блаттер, который является заметной фигурой в международном футболе, поставил под сомнение пригодность США в качестве страны-хозяйки турнира. В своём посте в соцсети X он повторил комментарии Марка Пиета, сделанные на прошлой неделе в интервью швейцарской газете Der Bund.

Пиет, швейцарский юрист и эксперт по борьбе с коррупцией, ранее возглавлял Независимый комитет по надзору за реформой ФИФА. Блаттер занимал пост президента ФИФА с 1998 по 2015 год и ушёл в отставку на фоне расследования коррупции. В интервью Пиет заявил: «Если мы учтем всё, что мы обсудили, то для болельщиков есть только один совет: не ездите в Соединённые Штаты! В любом случае вам будет лучше посмотреть матч по телевизору. А по прибытии болельщики должны знать, что, если они не удовлетворят требования официальных лиц, их сразу же отправят обратно ближайшим рейсом. С небольшой долей удачи».

Блаттер также процитировал Пиета, добавив: «Я думаю, Марк Пиет прав, ставя под сомнение этот чемпионат мира». Чемпионат мира пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Киммих — о бойкоте ЧМ-2026: больше не желаю участвовать в политических дискуссиях
