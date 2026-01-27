Скидки
Умер бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев

Умер бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев
На 86-м году жизни скончался бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев. Об этом сообщил председатель комитета ветеранов футбола Российского футбольного союза (РФС) Александр Мирзоян.

«Умер Борис Петрович Игнатьев», — приводит слова Мирзояна «Матч ТВ».

Игнатьев был воспитанником московского «Спартака». В качестве игрока выступал за ряд советских и российских клубов, включая ижевский «Зенит», «Ракету», «Волгу», махачкалинское «Динамо», жуковский «Метеор» и уфимский «Строитель».

Будучи тренером, Борис Игнатьев работал со сборной России, молодёжной сборной СССР, «Сатурном», киевским «Динамо» и московским «Торпедо». Под его руководством молодёжная сборная СССР выиграла чемпионат Европы в 1988 году.

