Хавбек «Реала» Мастантуоно высказался о тренерах Арбелоа и Хаби Алонсо

Полузащитник мадридского «Реала» Франко Мастантуоно прокомментировал работу главного тренера Альваро Арбелоа и его предшественника Хаби Алонсо.

«Правда в том, что Альваро Арбелоа и весь его тренерский штаб вселяют в меня огромную уверенность, а это самое главное для игрока. Он мне доверяет и показывает это. Возможно, поэтому я играю немного свободнее.

Я безмерно благодарен ему и его тренерскому штабу.

И Хаби, и его команде благодарен тоже, потому что они доверили мне место в составе. В общем, Альваро — отличный тренер, он нам очень помогает. Думаю, мы сможем достичь поставленных целей и победить», — приводит слова Мастантуоно Madrid Zone в соцсети Х.

Мастантуоно перешёл в «Реал» летом 2025 года из «Ривер Плейт». Контракт с игроком рассчитан до июня 2031 года. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. По информации Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 50 млн.