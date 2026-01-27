Скидки
Романцев: «Спартак» из 90-х был на голову сильнее, чем нынешний «Зенит»

Легендарный бывший тренер «Спартака» Олег Романцев ответил на вопрос о сравнении красно-белых образца 1990-х годов и сегодняшнего «Зенита». «Спартак» становился чемпионом России шесть раз подряд — с 1996 по 2001 год. «Зенит» повторил это достижение в период с 2019 по 2024 год. Однако Романцев считает, что красно-белые в 90-е годы были намного сильнее нынешнего «Зенита».

«Тот «Спартак» был сильнее, чем «Зенит» сейчас. На голову сильнее. Посмотрите составы соперников тех лет. Там везде игроки европейского уровня. Может, поэтому «Спартаку» было проще, потому что он действительно был сильный», — сказал Романцев эфире программы «Спартак Шоу».

