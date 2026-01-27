Сборная России отреагировала на новость о смерти Бориса Игнатьева

Пресс-служба сборной России отреагировала на новость о смерти бывшего главного тренера национальной команды Бориса Игнатьева. Он ушёл из жизни в возрасте 85 лет.

«Ушёл из жизни Борис Игнатьев. Выражаем соболезнования родным и близким», — написала пресс-служба сборной России.

Игнатьев был воспитанником московского «Спартака». В качестве игрока выступал за ряд советских и российских клубов, включая ижевский «Зенит», «Ракету», «Волгу», махачкалинское «Динамо», жуковский «Метеор» и уфимский «Строитель».

Будучи тренером, Борис Игнатьев работал со сборной России, молодёжной сборной СССР, «Сатурном», киевским «Динамо» и московским «Торпедо». Под его руководством молодёжная сборная СССР выиграла чемпионат Европы в 1988 году.