Стали известны подробности смерти Бориса Игнатьева

Стали известны подробности смерти бывшего главного тренера сборной России Бориса Игнатьева. Незадолго до кончины ветеран отечественного футбола резко похудел на 15 килограммов и перестал говорить. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

По сведениям источника, в январе 2026 года Игнатьев провёл более двух недель в больнице, где проходил лечение от онкологии. 26 января состояние Бориса резко ухудшилось: упало давление, перестал говорить и реагировать на слова близких. Ему вызвали скорую, но это не помогло. Игнатьев ушёл из жизни в ночь на 27 января.

Игнатьев был воспитанником московского «Спартака». В качестве игрока выступал за ряд советских и российских клубов, включая ижевский «Зенит», «Ракету», «Волгу», махачкалинское «Динамо», жуковский «Метеор» и уфимский «Строитель».

Будучи тренером, Борис Игнатьев работал со сборной России, молодёжной сборной СССР, «Сатурном», киевским «Динамо» и московским «Торпедо». Под его руководством молодёжная сборная СССР выиграла чемпионат Европы в 1988 году.