Стали известны подробности смерти Бориса Игнатьева

Стали известны подробности смерти Бориса Игнатьева
Стали известны подробности смерти бывшего главного тренера сборной России Бориса Игнатьева. Незадолго до кончины ветеран отечественного футбола резко похудел на 15 килограммов и перестал говорить. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

По сведениям источника, в январе 2026 года Игнатьев провёл более двух недель в больнице, где проходил лечение от онкологии. 26 января состояние Бориса резко ухудшилось: упало давление, перестал говорить и реагировать на слова близких. Ему вызвали скорую, но это не помогло. Игнатьев ушёл из жизни в ночь на 27 января.

Игнатьев был воспитанником московского «Спартака». В качестве игрока выступал за ряд советских и российских клубов, включая ижевский «Зенит», «Ракету», «Волгу», махачкалинское «Динамо», жуковский «Метеор» и уфимский «Строитель».

Будучи тренером, Борис Игнатьев работал со сборной России, молодёжной сборной СССР, «Сатурном», киевским «Динамо» и московским «Торпедо». Под его руководством молодёжная сборная СССР выиграла чемпионат Европы в 1988 году.

