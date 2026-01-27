Скидки
Павел Погребняк: Баринов и Лусиано — то, что нужно ЦСКА для успешной концовки чемпионата

Комментарии

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита», «Томи» и «Фулхэма» Павел Погребняк высказался о недавних приобретениях ЦСКА.

«Капитан «Локомотива» — конечно, это усиление для ЦСКА. Для «Локомотива» это весомая потеря. Наверное, не договорились по деньгам — всё просто. Баринов уходит туда, где дают больше. Такое у футболиста бывает, когда игрок уходит. В любом случае для ЦСКА Баринов и Гонду — то, что нужно для успешной концовки чемпионата», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Дмитрий Баринов официально подписал контракт с ЦСКА 13 января 2026 года. Лусиано Гонду стал игроком московского клуба 11 января 2026 года, перейдя из петербургского «Зенита».

