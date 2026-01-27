Скидки
Главная Футбол Новости

Галактионов высказался о будущем Данилы Пруцева в «Локомотиве»


Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о полузащитнике железнодорожников Даниле Пруцеве. Хавбек играет за «Локомотив» на правах аренды.

– Насколько реально выкупить Пруцева у «Спартака»?
– Мы бы этого хотели. У высшего звена руководителей есть чёткое понимание, что он нужен «Локомотиву». Дальше это вопрос уже переговорного процесса.

– Правда, что «Спартак» хотел вернуть его зимой, а сам парень сказал, что хочет остаться в «Локомотиве»?
– Да, это была твёрдая позиция игрока. Мы с Даней разговаривали на эту тему. Он заверил меня, что этот остаток времени точно проведёт в «Локомотиве». Ему очень нравится команда, партнёры, требования, штаб и коллектив. Мы разговариваем на одной волне, на одном языке в футбольном и человеческом планах, — сказал Галактионов в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Комментарии
