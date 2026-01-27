Скидки
Эдуард Мор поделился воспоминаниями о Борисе Игнатьеве

Эдуард Мор поделился воспоминаниями о Борисе Игнатьеве
Российский экс-футболист Эдуард Мор отреагировал на новость о смерти бывшего главного тренера сборной России Бориса Игнатьева. Специалист ушёл из жизни 27 января 2026 года в возрасте 85 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

«Борис Петрович был профессионалом, который очень любил футбол. Он уделял много внимания тактике, был одним из первопроходцев, когда футбол ушёл в сторону тактики. Как человек очень мягкий, добрый и душевный. Как мне кажется, ему больше подходила роль помощника тренера, нежели главного», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

