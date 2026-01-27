«Всё было понятно без слов». Генич отреагировал на новость о смерти Игнатьева

Известный футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на новость о смерти бывшего главного тренера сборной России Бориса Игнатьева. Специалист ушёл из жизни 27 января 2026 года в возрасте 85 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

«Летом 2025 года я приехал на какую-то съёмку по Медиалиге. Новый Арбат. Приехал чуть заранее, зашёл в кофейню. В углу зала сидит одинокий, неприметный дедушка. Я бросил взгляд, ну сидит и сидит. Иду в сторону кассы, оплачивать заказ, и слышу в спину голос, или даже лёгкий писк «Кооость…»

Оборачиваюсь, и этот дедушка еле выдавливает: «Ты меня не узнаёшь, что ли? Как дела? Что тут забыл?» Лёгкий шок. Вглядываюсь. «Борис Петрович, вы, что ли? Блин, я вас вообще не узнал…»

Его действительно было трудно узнать. Потухший взгляд, впалые глаза, осунулся… Мы мило побеседовали несколько минут, он пожаловался на здоровье, сказал, что приходит в эту кофейню почти каждый день, вот просто посидеть, подумать, повспоминать…

Всё было понятно без лишних слов и вопросов. Классный мужик. Добрый. Честный. Прекрасный тренер.

Сегодня Бориса Петровича не стало. Соболезную. Вечная память», — написал Генич в своём телеграм-канале.