Штефан Лихтштайнер назначен тренером «Базеля» до 2029 года

Швейцарский клуб «Базель» официально объявил о назначении Штефана Лихтштайнера на пост главного тренера. 42-летний специалист подписал контракт, который будет действовать до 2029 года. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Лихтштайнер начал свою тренерскую карьеру в 2021 году, работая помощником тренера молодёжной сборной Швейцарии до 18 лет. После этого он тренировал молодёжную команду «Базеля» до 16 лет и работал с клубом «Веттсвиль», выступающим в четвёртом дивизионе швейцарского чемпионата.

Как игрок Лихтштайнер известен по выступлениям за такие клубы, как «Грассхоппер», «Лилль», «Ювентус», «Лацио», «Арсенал» и «Аугсбург». В 2020 году он завершил свою игровую карьеру. На международной арене Лихтштайнер провёл 108 матчей за сборную Швейцарии, забив восемь голов.