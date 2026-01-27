Колыванов: Борис Игнатьев запомнился большим профессионалом, он прожил хорошую жизнь

Бывший тренер «Уфы» и «Торпедо» Игорь Колыванов прокомментировал новость о кончине экс главного тренера сборной России по футболу Бориса Игнатьева.

«Борис Петрович запомнился интеллигентным человеком и большим профессионалом. Мой возраст его знает вообще с юношеских сборных, когда я попал туда в 14 лет. Всегда с огромным уважением относился к футболистам. Ещё в советское время он скрупулёзно занимался футбольной профессией. Было сложно понять, когда он всё успевал. У него было столько интересных тем для развития! Очень тонко разбирался в футболе.

Борис Петрович был настоящим профессионалом своего дела. С ним интересно было работать. В последний год, когда я работал в «Торпедо», он занимал там одну из должностей. Мы скорбим. Он прожил хорошую жизнь, много сделал для развития советского и российского футбола. Борис Петрович внёс большой вклад», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.