Вдова Бориса Игнатьева озвучила вероятную причину смерти тренера

Вдова бывшего главного тренера сборной России Бориса Игнатьева Ирина Игнатьева сообщила, что причиной смерти специалиста могли стать сердечное заболевание и проблемы с желудком. Игнатьев ушёл из жизни сегодня, 27 января. Ему было 85 лет.

«У него было сердечное заболевание, проблемы с желудком. Как-то вот так. По дате прощания и похорон пока неизвестно. Может быть, Российский футбольный союз займётся этим делом», — приводит слова Игнатьевой ТАСС.

Будучи тренером, Борис Игнатьев работал со сборной России, молодёжной сборной СССР, «Сатурном», киевским «Динамо» и московским «Торпедо». Под его руководством молодёжная сборная СССР выиграла чемпионат Европы в 1988 году.