Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вдова Бориса Игнатьева озвучила вероятную причину смерти тренера

Вдова Бориса Игнатьева озвучила вероятную причину смерти тренера
Комментарии

Вдова бывшего главного тренера сборной России Бориса Игнатьева Ирина Игнатьева сообщила, что причиной смерти специалиста могли стать сердечное заболевание и проблемы с желудком. Игнатьев ушёл из жизни сегодня, 27 января. Ему было 85 лет.

«У него было сердечное заболевание, проблемы с желудком. Как-то вот так. По дате прощания и похорон пока неизвестно. Может быть, Российский футбольный союз займётся этим делом», — приводит слова Игнатьевой ТАСС.

Будучи тренером, Борис Игнатьев работал со сборной России, молодёжной сборной СССР, «Сатурном», киевским «Динамо» и московским «Торпедо». Под его руководством молодёжная сборная СССР выиграла чемпионат Европы в 1988 году.

Материалы по теме
Умер бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android