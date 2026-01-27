Скидки
Романцев посоветовал Карседо, как не сойти с ума в «Спартаке»

Романцев посоветовал Карседо, как не сойти с ума в «Спартаке»
Комментарии

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев посоветовал новому наставнику красно-белых Хуану Карседо, как не сойти с ума в московском клубе.

«Как Карседо не сойти с ума в «Спартаке»? Ему нужен хороший пресс-атташе, как у меня был: Трахтенберг, Львов, потом в сборной Витя Гусев. Я им сам говорил, мне негатив не несите. И они меня ограждали от этого», — сказал Романцев эфире программы «Спартак Шоу».

Напомним, Хуан Карседо возглавил «Спартак» в январе 2026 года. Испанец подписал контракт до лета 2028 года. Ранее он работал в кипрском «Пафосе». В 2012 году Карседо уже работал в «Спартаке», будучи помощником тогдашнего главного тренера Унаи Эмери.

