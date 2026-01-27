Тренер «Рубина» Франк Артига: для меня сейчас главное — понять, кто есть кто в команде

Главный тренер «Рубина» Франк Артига сообщил о своих планах на ближайшее время. Испанец отметил, что сначала намерен изучить состав казанской команды, а уже затем будет рассматривать возможность приобретения новых игроков.

«Работа на трансферном рынке проводится. Пока трансферное окно открыто, у нас есть возможность подписать новичков. Но для меня сейчас главное — понять, кто есть кто в команде. И да, с кем‑то нам наверняка придётся расстаться», — сказал Артига в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

14 января 2026 года испанский специалист Франк Артига занял пост главного тренера футбольного клуба «Рубин». Контракт с 49-летним тренером рассчитан до лета 2027 года. Испанец сменил в должности Рашида Рахимова.

На данный момент «Рубин» после 18 туров МИР РПЛ набрал 23 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице.