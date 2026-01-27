Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Рубина» Франк Артига: для меня сейчас главное — понять, кто есть кто в команде

Тренер «Рубина» Франк Артига: для меня сейчас главное — понять, кто есть кто в команде
Комментарии

Главный тренер «Рубина» Франк Артига сообщил о своих планах на ближайшее время. Испанец отметил, что сначала намерен изучить состав казанской команды, а уже затем будет рассматривать возможность приобретения новых игроков.

«Работа на трансферном рынке проводится. Пока трансферное окно открыто, у нас есть возможность подписать новичков. Но для меня сейчас главное — понять, кто есть кто в команде. И да, с кем‑то нам наверняка придётся расстаться», — сказал Артига в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

14 января 2026 года испанский специалист Франк Артига занял пост главного тренера футбольного клуба «Рубин». Контракт с 49-летним тренером рассчитан до лета 2027 года. Испанец сменил в должности Рашида Рахимова.

На данный момент «Рубин» после 18 туров МИР РПЛ набрал 23 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице.

Материалы по теме
Артига: руководство считает, что «Рубин» должен претендовать на более высокие места в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android