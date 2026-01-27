Романцев: российским тренерам дают меньше шансов, при первой же неудаче убирают

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что российские тренеры не столь востребованы, как их иностранные коллеги. Отметим, что в лидирующих на сегодняшний день командах Мир РПЛ трудоустроены российские специалисты — Мурад Мусаев в «Краснодаре», Сергей Семак в «Зените» и Михаил Галактионов в «Локомотиве».

«У нас очень много хороших тренеров. Мне так кажется, что российским тренерам меньше дают шансов, на мой взгляд. При первой же неудаче убирают, иногда даже без неудачи. Вот мне непонятно то, что Рахимова нет сейчас, мне непонятно, когда в своё время в «Химках» Юран уходил», — сказал Романцев в выпуске YouTube-канала «Спартак Шоу».