Кирьяков: Игнатьев открыл мне дорогу в большой футбол, ушёл светлый человек и профессионал

Российский экс-футболист Сергей Кирьяков отреагировал на новость о смерти бывшего главного тренера сборной России Бориса Игнатьева. Специалист ушёл из жизни 27 января 2026 года в возрасте 85 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

«О Борисе Петровиче только добрые слова. Этот человек много сделал лично для меня и ребят, с кем мы играли под его руководством в юношеской сборной СССР. С ним мы стали чемпионами Европы 1988 года, бронзовыми призёрами 1986 года в Греции. Потом была молодёжная сборная, олимпийская сборная, национальная команда России, где он был помощником. Это человек, который открыл мне дорогу в большой футбол и был для меня первым профессиональным тренером.

Он напутствовал, говорил, что делать каждый день. Наше поколение росло на его глазах, он проводил с нами большое количество времени. Вспоминается много хороших моментов. Только слова благодарности Борису Петровичу и соболезнования его семье. Ушёл светлый человек и большой профессионал. Он сделал очень много для советского и российского футбола», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.