Эдуард Мор: в «Балтике» Саусь много бегал, но в «Спартаке» нужно играть

Российский экс-футболист Эдуард Мор высказался о трансфере полузащитника «Балтики» Владислава Сауся в московский «Спартак».

«Саусь — футболист в обойму, который будет конкурировать с Хлусевичем, Самошниковым, Денисовым. Можно сказать, что Саусь сильнее каждого из этой тройки, но по характеристикам они абсолютно одинаковые. Другое дело, что это футболист, который в последнее время получал игровое время. Я не могу сказать, что «Спартак» стал сильнее с его приходом. Однако переход в «Спартак» Саусь заслужил.

Надо понимать, что Саусь играл в полностью тренерской команде. Его сильное качество — просто много бегать, но много бегать могут и Хлусевич с Денисовым. В «Балтике» он много бегал, но в «Спартаке» нужно играть. Красно-белые же не будут играть без мяча, как это делает «Балтика». Поэтому нужна изюминка и креатив, а Саусь за этим замечен не был», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Спартак» объявил о переходе Сауся 26 января. Контракт между 22-летним игроком и клубом рассчитан до лета 2030 года. В текущем сезоне футболист принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.