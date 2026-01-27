Скидки
Главная Футбол Новости

Президент РПЛ отреагировал на новость о смерти Бориса Игнатьева

Президент Мир Российской Премьер-Лиги Александр Алаев отреагировал на новость о смерти бывшего главного тренера сборной России Бориса Игнатьева. Специалист ушёл из жизни 27 января 2026 года в возрасте 85 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

«От имени Российской Премьер-Лиги и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Бориса Петровича Игнатьева.

Мы потеряли большого мастера – не просто заслуженного тренера, а настоящего учителя, который оставил яркий след в истории отечественного футбола. Под руководством Бориса Петровича юношеская сборная СССР выиграла чемпионат Европы 1988 года. Он был замечательным наставником – беззаветно любил футбол и знал его в деталях, поэтому зорко определял талант ещё на ранних этапах развития игроков.

Борис Петрович терпеливо воспитывал футболистов, передавая им не только технические навыки, но и ценностные ориентиры: трудолюбие, дисциплину, уважение к сопернику. Многие футболисты под его руководством обрели путь в большой спорт.

Мы вас не забудем, Борис Петрович», — цитирует Алаева телеграм-канал РПЛ.

