Садио Мане признан лучшим игроком матча после возвращения в «Аль-Наср»

Сенегальский форвард Садио Мане вернулся в состав «Аль-Насра» и был признан лучшим игроком матча с «Аль-Таавуном», который состоялся вчера, 26 января, в рамках 18-го тура саудовской Про-Лиги.

Возвращение Мане в Саудовскую Аравию стало успешным, так как он вернулся в команду всего через неделю после того, как стал лучшим игроком Кубка африканских наций, где его сборная, Сенегал, завоевала титул чемпионов.

В своём первом матче после турнира 33-летний футболист оказал значительное влияние на игру, что способствовало победе «Аль-Насра» со счётом 1:0. Награда лучшего игрока матча стала первой для Мане после успешного выступления на Кубке африканских наций, где он также получил признание за свои действия на поле.