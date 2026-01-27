Скидки
Министр спорта РФ отреагировал на новость о смерти экс-тренера сборной России Игнатьева

Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв отреагировал на новость о смерти бывшего главного тренера сборной России Бориса Игнатьева. Специалист ушёл из жизни 27 января 2026 года в возрасте 85 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

«Работа Игнатьева оставила глубокий след в истории отечественного футбола. Под его руководством юношеская сборная СССР выиграла чемпионат Европы 1988 года. Позже он входил в тренерский штаб национальной команды, а в 1996-1998 годах возглавлял сборную России, успешно работал со многими клубами, включая «Локомотив», «Торпедо» и «Сатурн», а также ряд зарубежных команд.

От всего спортивного сообщества выражаю соболезнования родным и близким Бориса Петровича, его многочисленным коллегам, воспитанникам и болельщикам», — цитирует Дегтярёва «Матч ТВ».

