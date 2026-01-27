Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Быстров: «Краснодару» не нужны новые игроки для чемпионства

Владимир Быстров: «Краснодару» не нужны новые игроки для чемпионства
Комментарии

Бывший футболист клубов Российской Премьер-Лиги Владимир Быстров высказал мнение, что «Краснодару» не требуются новые игроки для успешного выступления в чемпионате.

«Ничего страшного, что «Краснодар» никого не подписал. Они уже показали, как выигрывать чемпионство, не подписав за предсезонку ни одного человека. У них есть усиления в лице своих ребят-воспитанников. Будет ли этого достаточно в этом сезоне, решать руководителям клуба. Если в прошлом году они выбрали такой путь, почему они его должны менять? Им этот вектор принёс золотые медали в 100-летие «Зенита». Наверное, они всё сделали правильно», — приводит слова Быстрова Legalbet.

После 18 туров чемпионата России «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице с 40 очками. На второй строчке располагается «Зенит» с 39 очками, а тройку замыкает столичный «Локомотив» (37).

Материалы по теме
Быстров: будь у меня € 400 млн, купил бы «Краснодар», «Спартак» и «Зенит» мне не нравятся
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android