Владимир Быстров: «Краснодару» не нужны новые игроки для чемпионства

Бывший футболист клубов Российской Премьер-Лиги Владимир Быстров высказал мнение, что «Краснодару» не требуются новые игроки для успешного выступления в чемпионате.

«Ничего страшного, что «Краснодар» никого не подписал. Они уже показали, как выигрывать чемпионство, не подписав за предсезонку ни одного человека. У них есть усиления в лице своих ребят-воспитанников. Будет ли этого достаточно в этом сезоне, решать руководителям клуба. Если в прошлом году они выбрали такой путь, почему они его должны менять? Им этот вектор принёс золотые медали в 100-летие «Зенита». Наверное, они всё сделали правильно», — приводит слова Быстрова Legalbet.

После 18 туров чемпионата России «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице с 40 очками. На второй строчке располагается «Зенит» с 39 очками, а тройку замыкает столичный «Локомотив» (37).