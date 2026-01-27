«Несравнимая и огромная потеря». Колосков вспомнил, каким человеком был Борис Игнатьев

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на новость о смерти бывшего главного тренера сборной России Бориса Игнатьева. Специалист ушёл из жизни 27 января 2026 года в возрасте 85 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

«Прежде всего он был человеком широкой души, доброжелательным. Это человек, который никогда и никому ни в чём не отказывал, кто бы его ни просил. Везде футболисты шли к нему, потому что он мог ответить на любой вопрос, мог объяснить что-то. В нём было сочетание знаний тренерских и воспитательных — этим Борис Петрович заслужил такой авторитет. У него не было не то что врагов, но даже недоброжелателей. Он ко всем относился с большим вниманием и уважением.

Его роль как тренера и воспитателя огромная. У Бориса Петровича много воспитанников, могу назвать последних: Кирьяков, Саленко, которые стали звёздами нашего футбола. Там с десяток других фамилий. Он был выдающимся человеком, был предан дружбе, с трепетом относился к друзьям. Игнатьев был и хорошим методистом. Несравнимая и огромная потеря. Соболезнования семье Бориса Петровича, близким друзьям, к коим я отношу и себя», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.