Президент РФС Дюков выразил соболезнования в связи со смертью Бориса Игнатьева

Президент РФС Александр Дюков отреагировал на новость о смерти бывшего главного тренера сборной России Бориса Игнатьева. Специалист ушёл из жизни 27 января 2026 года в возрасте 85 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

«Очень грустная новость. Борис Петрович был светлым и добрым человеком, это большая утрата для всей нашей футбольной семьи.

На протяжении многих лет он честно трудился во благо отечественного спорта на разных должностях, в качестве тренера завоёвывал золотые медали юношеского чемпионата Европы 1988 года, руководил национальной командой России в непростой для неё период.

Надёжный помощник, верный друг, внимательный наставник – таким его запомнят игроки и тренеры, которым посчастливилось работать под началом Бориса Петровича Игнатьева.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Бориса Петровича. Мы обязательно окажем всю необходимую поддержку его семье. Светлая память!» — сказал Дюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.