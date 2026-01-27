Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич: при суперудачном стечении обстоятельств «Реал» явно не претендует ни на что

Генич: при суперудачном стечении обстоятельств «Реал» явно не претендует ни на что
Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич полагает, что мадридский «Реал» рискует завершить текущий сезон без выигранных трофеев. В Ла Лиге «сливочные» занимают второе место с одним очком отставания от «Барселоны», в турнирной таблице Лиги чемпионов мадридцы располагаются на третьей строчке.

«При суперудачном стечении обстоятельств, при суперудачном… «Реал», на мой взгляд, явно не претендует вообще ни на что. Хотя чемпионат ещё может взять, сейчас «Барса» оступилась… Но вот в Лиге чемпионов эта команда, на мой взгляд, точно не является фаворитом.

Мне кажется, потолок для «Реала» сейчас — это если они в 1/8 финала кого-то пройдут. Ну, будет хорошо», — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Константин Генич: у Арбелоа была сумасшедшая первая неделя в «Реале»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android