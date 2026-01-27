Генич: при суперудачном стечении обстоятельств «Реал» явно не претендует ни на что

Футбольный комментатор Константин Генич полагает, что мадридский «Реал» рискует завершить текущий сезон без выигранных трофеев. В Ла Лиге «сливочные» занимают второе место с одним очком отставания от «Барселоны», в турнирной таблице Лиги чемпионов мадридцы располагаются на третьей строчке.

«При суперудачном стечении обстоятельств, при суперудачном… «Реал», на мой взгляд, явно не претендует вообще ни на что. Хотя чемпионат ещё может взять, сейчас «Барса» оступилась… Но вот в Лиге чемпионов эта команда, на мой взгляд, точно не является фаворитом.

Мне кажется, потолок для «Реала» сейчас — это если они в 1/8 финала кого-то пройдут. Ну, будет хорошо», — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».