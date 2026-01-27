«Челси» разочарован продлением контракта хавбека «Барселоны» Фермина Лопеса

Футбольный клуб «Челси» разочарован новостью о том, что полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес продлил контракт с клубом. Об этом сообщает The Touchline в соцсети Х.

Лопес рассматривался «Челси» как идеальный бомбардир, способный усилить полузащиту команды. Руководство клуба считает, что могло бы предложить игроку более выгодные условия контракта и больше игрового времени по сравнению с «Барселоной».

Ранее сообщалось, что «Барселона» в устной форме согласовала условия нового трудового договора с Лопесом. Согласно данным источника, срок действия нового контракта будет рассчитан до лета 2031 года. В августе футболист отказался покидать каталонский клуб. Его зарплата по новому соглашению увеличится в два раза. Официальное объявление о подписании нового контракта с Лопесом ожидается после матча Лиги чемпионов с «Копенгагеном», который состоится 28 января.

Фермин Лопес является воспитанником «Барселоны». Он присоединился к клубу в 13-летнем возрасте, перейдя из академии «Бетиса». Действующий контракт с игроком был подписан до лета 2029 года. На данный момент «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги с 52 очками.