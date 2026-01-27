В «Торпедо» отреагировали на новость о смерти своего бывшего тренера Игнатьева

Пресс-служба московского «Торпедо» отреагировала на новость о смерти бывшего главного тренера сборной России Бориса Игнатьева. Специалист ушёл из жизни 27 января 2026 года в возрасте 85 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

«Сегодня нас покинул Борис Игнатьев. С 2012 по 2013 год Борис Петрович занимал пост главного тренера «Торпедо», а с 2013 по 2018 год был вице-президентом нашего клуба.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Бориса Петровича. Светлая память», — написала пресс-служба автозаводцев.

Игнатьев был воспитанником московского «Спартака». В качестве игрока выступал за ряд советских и российских клубов, включая ижевский «Зенит», «Ракету», «Волгу», махачкалинское «Динамо», жуковский «Метеор» и уфимский «Строитель».

Будучи тренером, Борис Игнатьев работал со сборной России, молодёжной сборной СССР, «Сатурном», киевским «Динамо» и московским «Торпедо». Под его руководством молодёжная сборная СССР выиграла чемпионат Европы в 1988 году.