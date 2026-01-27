Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич — о стандартных положениях «Арсенала»: у соперников уже комплекс развивается

Генич — о стандартных положениях «Арсенала»: у соперников уже комплекс развивается
Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич высоко оценил игру на стандартных положениях в исполнении лондонского «Арсенала». «Канониры» являются одной из лучших европейских команд по реализации стандартов в нынешнем сезоне.

«Можно готовиться сколько угодно к этим стандартам «Арсенала», когда они все уходят и вбегают в зону… Кто-то всё равно задерживается, кого-то придерживают блоком. Но, мне кажется, уже и соперник, готовясь к стандартам «Арсенала»… Уже комплекс развивается. Думают, блин, а мы всех взяли? Но всё равно залетает», — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ этого сезона, набрав 50 очков.

Материалы по теме
Генич: при суперудачном стечении обстоятельств «Реал» явно не претендует ни на что
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android