Генич — о стандартных положениях «Арсенала»: у соперников уже комплекс развивается

Футбольный комментатор Константин Генич высоко оценил игру на стандартных положениях в исполнении лондонского «Арсенала». «Канониры» являются одной из лучших европейских команд по реализации стандартов в нынешнем сезоне.

«Можно готовиться сколько угодно к этим стандартам «Арсенала», когда они все уходят и вбегают в зону… Кто-то всё равно задерживается, кого-то придерживают блоком. Но, мне кажется, уже и соперник, готовясь к стандартам «Арсенала»… Уже комплекс развивается. Думают, блин, а мы всех взяли? Но всё равно залетает», — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ этого сезона, набрав 50 очков.