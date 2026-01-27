Московский «Локомотив» выразил соболезнования в связи со смертью Бориса Игнатьева на 86-м году жизни.

«На 86-м году жизни скончался заслуженный тренер РСФСР Борис Петрович Игнатьев.

Борис Петрович работал спортивным директором ФК «Локомотив» (Москва) с 2003 по февраль 2004 и помощником Юрия Сёмина в нашем клубе с июня 2009 по декабрь 2010 года. Он также тренировал юношескую сборную СССР, с которой в 1988 году стал чемпионом Европы среди игроков до 18 лет, олимпийскую сборную СССР, молодёжную сборную России и национальную команду нашей страны, главным тренером которой был с июля 1996 по июнь 1998 года.

ФК «Локомотив» выражает глубокие соболезнования родным и близким Бориса Петровича», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.