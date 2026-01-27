«Он продлил мою футбольную карьеру». Андрей Канчельскис вспомнил Бориса Игнатьева

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис прокомментировал известие о смерти Бориса Игнатьева, который работал главным тренером сборной России. Канчельскис пересекался с Игнатьевым в «Сатурне».

«Играл у Бориса Петровича в «Сатурне» и очень благодарен ему, потому что он, по сути, продлил мою футбольную карьеру до 37 лет. Он был очень позитивным, радостным, всегда мог завести разговор в любой ситуации. В сборной у Игнатьева я был вице-капитаном. Приятно было работать у такого тренера, он много сделал для нашего футбола. Борис Петрович всегда был весёлый, улыбался — это очень важно. Много историй рассказывал. Мне повезло работать с таким специалистом.

У нас с Борисом Петровичем сложились тёплые отношения, он даже был у меня в гостях — в Москве, на Патриарших прудах. Он доверял мне, а главное — всё было на позитиве. Мои соболезнования родным и близким», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.