Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он продлил мою футбольную карьеру». Андрей Канчельскис вспомнил Бориса Игнатьева

«Он продлил мою футбольную карьеру». Андрей Канчельскис вспомнил Бориса Игнатьева
Комментарии

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис прокомментировал известие о смерти Бориса Игнатьева, который работал главным тренером сборной России. Канчельскис пересекался с Игнатьевым в «Сатурне».

«Играл у Бориса Петровича в «Сатурне» и очень благодарен ему, потому что он, по сути, продлил мою футбольную карьеру до 37 лет. Он был очень позитивным, радостным, всегда мог завести разговор в любой ситуации. В сборной у Игнатьева я был вице-капитаном. Приятно было работать у такого тренера, он много сделал для нашего футбола. Борис Петрович всегда был весёлый, улыбался — это очень важно. Много историй рассказывал. Мне повезло работать с таким специалистом.

У нас с Борисом Петровичем сложились тёплые отношения, он даже был у меня в гостях — в Москве, на Патриарших прудах. Он доверял мне, а главное — всё было на позитиве. Мои соболезнования родным и близким», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Умер бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android