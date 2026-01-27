Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Галактионов объяснил разницу между Алексеем Батраковым и Максимом Глушенковым

Галактионов объяснил разницу между Алексеем Батраковым и Максимом Глушенковым
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о полузащитнике своей команды Алексее Батракове и крайнем нападающем «Зенита» Максиме Глушенкове, который ранее выступал за железнодорожников.

— Если сравнивать двух игроков, с которым вы поработали в «Локомотиве» — Глушенков и Батраков. Кому больше дано от природы?
— Нет, ну, безусловно, что Макс Глушенков… Во-первых, я, знаете, чего ещё скажу… Это заслуга команды и, наверное, нашего штаба, что на протяжении двух последних сезонов или трёх лучшие, одни из лучших игроков в России — это игроки из «Локомотива». Это Глушенков на тот момент и сегодня Алексей Батраков. Макс — суперталантливый футболист, личность, со своим мнением и взглядом. Они разные. Они разные по ментальности, по голове, по степени управления игрой. Но это талантливые футболисты, которые делают разницу в своих командах, — сказал Галактионов в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Материалы по теме
Галактионов высказался о будущем Данилы Пруцева в «Локомотиве»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android