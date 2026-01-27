Павел Погребняк: Дивеев — усиление для «Зенита»

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита», «Томи» и «Фулхэма» Павел Погребняк высказался о переходе защитника ЦСКА Игоря Дивеева в «Зенит».

«Дивеев — усиление для «Зенита». Это игрок сборной России. В ЦСКА он был лидером. Команды просто сделали рокировки и усилились: ЦСКА нужна была одна позиция, «Зениту» — другая», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

11 января 2026 года состоялся трансфер защитника Игоря Дивеева, который перешёл из московского ЦСКА в петербургский «Зенит», а аргентинский нападающий Лусиано Гонду отправился в обратном направлении. Соглашение с Дивеевым действует до конца сезона-2028/2029.